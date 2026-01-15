 
Jordan 1 Low Alt SE 婴童运动鞋 - 半蓝/帆白/白色/蒸气绿

Jordan 1 Low Alt SE

婴童运动鞋

¥399

爱无处不在！用充满爱意的特别版 Jordan 1 Low Alt SE 婴童运动鞋来庆祝友谊，为你的小巨星注入心意。这款便于穿脱的运动鞋采用纪念盒式鞋盒，并采用情人节主题细节，让它的风格更加甜美。


  • 显示颜色： 半蓝/帆白/白色/蒸气绿
  • 款式： IB7120-403

Jordan 1 Low Alt SE

¥399

爱无处不在！用充满爱意的特别版 Jordan 1 Low Alt SE 婴童运动鞋来庆祝友谊，为你的小巨星注入心意。这款便于穿脱的运动鞋采用纪念盒式鞋盒，并采用情人节主题细节，让它的风格更加甜美。

其他细节

  • 魔术贴粘扣式固定带结合弹性鞋带，打造宽敞鞋口，令鞋款便于穿脱
  • 后跟提拉设计，便于小宝贝轻松穿脱
  • 泡绵鞋底，赋予稚嫩双足出众支撑力

产品细节

  • 显示颜色： 半蓝/帆白/白色/蒸气绿
  • 款式： IB7120-403

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。