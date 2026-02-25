Jordan 1 Low Alt SE
婴童运动鞋
10% 折让
爱无处不在！用充满爱意的特别版 Jordan 1 Low Alt SE 婴童运动鞋来庆祝友谊，为你的小巨星注入心意。这款便于穿脱的运动鞋采用纪念盒式鞋盒，并采用情人节主题细节，让它的风格更加甜美。
- 显示颜色： 半蓝/帆白/白色/蒸气绿
- 款式： IB7120-403
Jordan 1 Low Alt SE
其他细节
- 魔术贴粘扣式固定带结合弹性鞋带，打造宽敞鞋口，令鞋款便于穿脱
- 后跟提拉设计，便于小宝贝轻松穿脱
- 泡绵鞋底，赋予稚嫩双足出众支撑力
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
