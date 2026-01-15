爱无处不在！用充满爱意的特别版 Jordan 1 Low Alt SE 幼童运动鞋来庆祝友谊，为你的小巨星注入心意。这款便于穿脱的运动鞋采用纪念盒式鞋盒，并采用情人节主题细节，让它的风格更加甜美。

显示颜色： 半蓝/帆白/白色/蒸气绿

款式： IB7117-403