Jordan 1 Low Alt Sneaker School 婴童运动鞋以迈克尔·乔丹在失误中奋起为设计灵感，助小宝贝无畏挫折，勇往直前。 活力配色结合外底励志口号设计，让小宝贝赚足回头率。 鞋带区域能够快速打开，为活泼好动的小脚丫塑就便捷穿脱体验。

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