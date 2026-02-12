Jordan 1 Low Alt Sneaker School
幼童运动鞋
30% 折让
售罄：
此配色当前无货
Jordan 1 Low Alt Sneaker School 幼童运动鞋以迈克尔·乔丹在失误中奋起为设计灵感，助小宝贝无畏挫折，勇往直前。 活力配色结合外底励志口号设计，让小宝贝赚足回头率。 鞋带区域融入魔术贴粘扣式固定带，能够快速打开，为小宝贝塑就便捷穿脱体验。
- 显示颜色： 赭石沙色/微橙/大气灰/爆炸绿黄
- 款式： HQ5774-001
Jordan 1 Low Alt Sneaker School
30% 折让
Jordan 1 Low Alt Sneaker School 幼童运动鞋以迈克尔·乔丹在失误中奋起为设计灵感，助小宝贝无畏挫折，勇往直前。 活力配色结合外底励志口号设计，让小宝贝赚足回头率。 鞋带区域融入魔术贴粘扣式固定带，能够快速打开，为小宝贝塑就便捷穿脱体验。
其他细节
- 魔术贴粘扣式固定带，令鞋带区域能够轻松打开，便于稚嫩双足轻松穿入，缔造稳固贴合感
- 天然皮革与合成材质组合鞋面，缔造出色耐穿性和支撑效果
- 泡绵中底，轻盈缓震
- 外底融入橡胶细节，铸就非凡抓地力
- 别致包装，带小宝贝深入了解迈克尔·乔丹的成长历程；同时随附一块趣味橡皮
产品细节
- 弹性鞋带
- 后跟提拉设计
- 显示颜色： 赭石沙色/微橙/大气灰/爆炸绿黄
- 款式： HQ5774-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。