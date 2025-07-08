迈克尔·乔丹不惧设定他人认为遥不可及的目标。Jordan 1 Low Alt Sneaker School 幼童运动鞋采用非凡设计，旨在致敬他的坚定信念。鞋头夜光星星图案和外侧夜光耐克勾标志，提醒孩子要志存高远。鞋带区域能够轻松打开，可快速稳固双足，塑就便捷穿脱体验。

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