Jordan 1 Low RM
大童运动鞋
34% 折让
轻松穿上 Jordan 1 Low RM 大童运动鞋，彰显醒目 Jordan 风范。可下压式后跟助你快速上脚，随心畅行。新颖配色结合大号耐克勾标志，塑就别致外观。
- 显示颜色： 清透蓝/灰黑/火山岩红/金属银
- 款式： HQ2024-400
Jordan 1 Low RM
34% 折让
轻松穿上 Jordan 1 Low RM 大童运动鞋，彰显醒目 Jordan 风范。可下压式后跟助你快速上脚，随心畅行。新颖配色结合大号耐克勾标志，塑就别致外观。
其他细节
- 可下压式后跟方便穿入，让鞋款轻松上脚
- 天然皮革与合成材质组合设计，塑就出众结构感和耐穿性
- 加垫鞋口，缔造舒适穿着感受
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 泡绵中底
- 显示颜色： 清透蓝/灰黑/火山岩红/金属银
- 款式： HQ2024-400
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。