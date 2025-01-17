尺寸与尺码 产品尺寸(单位:cm) 21: 鞋内长 13.2 22: 鞋内长 14.2 23.5: 鞋内长 15.2 25: 鞋内长 16 26: 鞋内长 17 27: 鞋内长 17.6 *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。 尺码表

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