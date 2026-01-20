Jordan 1 Retro Low "Chicago"
复刻婴童运动鞋
¥599
Jordan 1 Retro Low "Chicago" 复刻婴童运动鞋专为新生代打造，经典复古。该运动鞋采用优质材料，融入经典 Jordan 细节，令小宝贝尽显出众风采。
- 显示颜色： 校园红/山峰白/黑
- 款式： HQ6997-600
其他细节
- 天然皮革鞋面，塑就出众结构感和耐穿性
- 足底搭配轻盈泡绵，赋予稚嫩双足出众缓震效果
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 橡胶外底
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
