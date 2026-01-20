 
Jordan 1 Retro Low "Chicago" 复刻婴童运动鞋 - 校园红/山峰白/黑

Jordan 1 Retro Low "Chicago"

复刻婴童运动鞋

¥599
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Jordan 1 Retro Low "Chicago" 复刻婴童运动鞋专为新生代打造，经典复古。该运动鞋采用优质材料，融入经典 Jordan 细节，令小宝贝尽显出众风采。


  • 显示颜色： 校园红/山峰白/黑
  • 款式： HQ6997-600

其他细节

  • 天然皮革鞋面，塑就出众结构感和耐穿性
  • 足底搭配轻盈泡绵，赋予稚嫩双足出众缓震效果
  • 橡胶外底，铸就强劲抓地力

产品细节

  • 经典鞋带
  • 橡胶外底
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

