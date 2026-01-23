让你的小宝贝即刻穿上这款 Jordan 1 Retro OG 复刻幼童运动鞋。系带系统有助于将小脚丫稳固锁定。刺绣和金色细节，为鞋履增添一抹优雅气息。助力小宝贝彰显时尚型格，亦可让你从容利落带娃出街。

