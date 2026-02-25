JORDAN 品牌与迈克尔·乔丹的出生地有着紧密的联系。此次 Jordan 与 Awake NY 携手合作，正是为了致敬这段渊源。 Jordan x Awake NY 男子全长拉链开襟薄绒连帽衫采用针织面料，内里轻微加绒，柔软非凡，打造舒适的街头佳选单品。

特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

