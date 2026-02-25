 
Jordan 23/7.2 EasyOn 小鲨鱼幼童运动鞋 - 微葡萄紫/狂喜海洋蓝/白色/原子粉

Jordan 23/7.2 EasyOn

小鲨鱼幼童运动鞋

30% 折让

Jordan 23/7.2 EasyOn 小鲨鱼幼童运动鞋方便快速穿上，即刻出门。 该鞋款专为儿童打造，采用可下压式后跟和魔术贴粘扣固定带，无需大人帮助即可轻松上脚，塑就稳固贴合感受，同时彰显醒目 Jordan 风范。


  • 显示颜色： 微葡萄紫/狂喜海洋蓝/白色/原子粉
  • 款式： HV4425-500

其他细节

  • 鞋口和后跟提拉设计结合宽敞鞋口，便于穿脱
  • 可调节固定带，让孩子们轻松获得出众贴合感
  • 鞋面融入挡泥片覆面，带来出众支撑力
  • 柔软缓震中底，赋予孩子们舒适支撑体验

产品细节

  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
