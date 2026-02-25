Jordan 4 Retro "Cave Stone and Black"
复刻婴童运动鞋
10% 折让
活力来袭，尽显奢华格调。Jordan 4 Retro "Cave Stone and Black" 复刻婴童运动鞋采用优质皮革与合成材质组合鞋面，兼具出众外观和非凡脚感，缔造时尚型格。
- 显示颜色： 洞穴石色/幻影灰白/黑
- 款式： IB4387-200
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合鞋面，塑就出众耐穿性和结构感
- 足底搭载柔软泡绵，为稚嫩双足提供轻盈缓震体验
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 泡绵中底
- 显示颜色： 洞穴石色/幻影灰白/黑
- 款式： IB4387-200
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
