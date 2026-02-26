 
Jordan 4 Retro "Cave Stone and Black" 复刻幼童运动鞋 - 洞穴石色/幻影灰白/黑

Jordan 4 Retro "Cave Stone and Black"

复刻幼童运动鞋

11% 折让

活力来袭，尽显奢华格调。Jordan 4 Retro "Cave Stone and Black" 复刻幼童运动鞋采用磨面皮革与合成材质组合鞋面，兼具出众外观和非凡脚感，缔造时尚型格。


  • 显示颜色： 洞穴石色/幻影灰白/黑
  • 款式： IB4388-200

其他细节

  • 天然皮革与合成材质组合鞋面，塑就出众耐穿性和结构感
  • 足底搭载柔软泡绵，为稚嫩双足提供轻盈缓震体验
  • 橡胶外底，铸就强劲抓地力

产品细节

  • 经典鞋带
  • 泡绵中底
