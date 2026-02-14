为庆祝 AJ6 诞生 35 周年，难得一见的“Infrared Salesman”配色终于从历史长河中重磅回归。这款配色曾在 1999 年的样品目录中出现，中底采用红色细节点缀，后跟饰有亮眼的红色品牌标志，颠覆了 Jordan 经典款的设计。即刻上脚 Jordan 6 Retro "Infrared Salesman" 复刻婴童运动鞋吧！

显示颜色： 黑/浅深红

款式： IQ1280-001