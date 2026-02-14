为庆祝 AJ6 诞生 35 周年，“Reverse Infrared”配色终于从历史长河中重磅回归。这款配色曾在 99 年的样品目录中出现，Jordan 6 Retro "Infrared Salesman" 复刻幼童运动鞋中底采用红色点缀，后跟饰有亮眼的红色品牌标志，颠覆了 Jordan 经典款的设计。鞋舌上的样品标签为这款鞋子的故事画上完整句点。

显示颜色： 黑/浅深红

款式： IQ1277-001