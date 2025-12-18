这款迷你版 Jordan Air Patrol 儿童双肩包，让你的孩子也能跟你一起玩转同款造型。主袋容量充足，无论是运动服，还是孩子日常出行的小物件，都能轻松装下。正面口袋方便孩子快速拿取小物件，而水瓶口袋则能轻松携带喜爱的饮品，让双手自由活动。

显示颜色： 多色/黑

款式： IR7987-945