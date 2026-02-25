 
Jordan Air Patrol 儿童双肩包 - 多色/黑

Jordan

Air Patrol 儿童双肩包

20% 折让

这款迷你版 Jordan Air Patrol 儿童双肩包，让你的孩子也能跟你一起玩转同款造型。拉链主袋容量充足，无论是运动服，还是孩子日常出行的小物件，都能轻松装下。正面口袋方便孩子快速拿取小物件，而水瓶口袋则能轻松携带喜爱的饮品，让双手自由活动。


  • 显示颜色： 多色/黑
  • 款式： IR7987-945

产品细节

  • 尺寸：254 x 127 x 350 mm
  • 面料/里料：聚酯纤维
  • 手洗
