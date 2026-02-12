Air Jordan Rev

¥1,439 ¥1,799 20% 折让

Jordan Air Rev 高尔夫球鞋根植于非凡品质，助你实现出众挥杆扭力和速度。单只固定带搭载匠心设计的 Air Zoom 缓震配置，回弹出色，塑就强劲稳定的挥杆体验。即刻上脚，感受革新魅力。

全力挥杆

这款 Jordan Air Rev 高尔夫球鞋为何被称为革新之作？这是首款搭载可移动 Air Zoom 缓震配置的 Jordan 高尔夫球鞋，惯用右手的球员可将 Air Zoom 缓震配置塞入右脚鞋子的 Flight Lock 固定带内。固定带作为 Air Zoom 缓震配置的固定点，提供出众缓震效果，让你在挥杆时火力全开。左脚鞋子上的 Flight Lock 固定带搭载弹性泡绵垫，有助轻柔触地。如果惯用左手击球，可调换 Air Zoom 缓震配置和泡绵垫的位置。

稳固出众

模压塑料外底结合一体式抓地设计，令鞋款稳固抓地。

舒适脚感，恰到好处

Cushlon 泡绵中底提供出色的舒适度和稳定性，从练习场到前九洞，皆可助你轻松驾驭。

触感柔软

合成材质鞋面融入透气孔设计，营造出色透气性。触感柔软，稳固贴合，经久耐穿。

专属贴合

旋钮系带系统，打造个性化贴合感。向右转动旋钮即可收紧鞋带，向左转动则可松开。固定带设计有助稳固双足，缔造出色表现。