Jordan Apex
Hike Mike 渔夫帽
¥289
JORDAN 风范，助力徒步。Jordan Apex Hike Mike 渔夫帽采用环绕式帽檐设计，缔造出色包覆效果，助你尽享户外运动。采用不易撕裂的耐用面料，搭配可拆卸可调节固定带设计，营造稳固贴合感。
- 显示颜色： 白色/银
- 款式： IO0288-100
产品细节
- 面料：100% 棉。松紧带：80% 聚酯纤维/20% 二烯类弹性纤维
- 手洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
