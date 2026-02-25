 
Jordan Apex Hike Mike 渔夫帽 - 白色/银

Jordan Apex

Hike Mike 渔夫帽

17% 折让

JORDAN 风范，助力徒步。Jordan Apex Hike Mike 渔夫帽采用环绕式帽檐设计，缔造出色包覆效果，助你尽享户外运动。采用不易撕裂的耐用面料，搭配可拆卸可调节固定带设计，营造稳固贴合感。


  • 显示颜色： 白色/银
  • 款式： IO0288-100

产品细节

  • 面料：100% 棉。松紧带：80% 聚酯纤维/20% 二烯类弹性纤维
  • 手洗
