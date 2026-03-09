Jordan
Blacktop 双肩包
24% 折让
Jordan Blacktop 双肩包采用耐用不易撕裂材料，助你轻松驾驭不同场合。 主袋空间宽敞，可收纳换洗衣物或其他日常所需物品。 背面拉链隔层配有加垫的电子设备保护套，可安全存放笔记本电脑或平板电脑。 侧边水壶袋可存放挚爱饮品，正面口袋便于快速存取物品。
- 显示颜色： 沙漠迷彩
- 款式： II6455-213
其他细节
- 主袋和正面拉链隔层内设口袋，方便妥善有序地收纳小物件
- 正面拉链隔层内置类三角形夹扣，可用于挂放钥匙扣
产品细节
- 尺寸：324 x 140 x 483 mm
- 面料/里料：聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 沙漠迷彩
- 款式： II6455-213
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
