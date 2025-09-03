 
Jordan Brooklyn 大童羽绒夹克 - 黑

Jordan

Brooklyn 大童羽绒夹克

¥999
黑
麻黄
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Jordan Brooklyn 大童羽绒夹克采用梭织聚酯纤维面料结合整版绗缝缝线，添加柔软鸭绒填充物，营造舒适温暖的穿着体验，塑就寒冷天气基本装备。休闲剪裁结合全长拉链开襟设计，便于叠搭；两侧隐藏式拉链口袋，可供安全收纳小物件；风帽设计，舒适包覆。


  • 显示颜色：
  • 款式： IQ9986-010

Jordan

¥999

Jordan Brooklyn 大童羽绒夹克采用梭织聚酯纤维面料结合整版绗缝缝线，添加柔软鸭绒填充物，营造舒适温暖的穿着体验，塑就寒冷天气基本装备。休闲剪裁结合全长拉链开襟设计，便于叠搭；两侧隐藏式拉链口袋，可供安全收纳小物件；风帽设计，舒适包覆。

产品细节

  • 面布/里布/帽子填充物：100% 聚酯纤维。大身/袖子填充物：鸭绒。绒子含量：90%
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IQ9986-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。