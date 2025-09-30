Jordan Brooklyn
女子拒水绗缝夹克
¥1,199
Jordan Brooklyn 女子拒水绗缝夹克从经典 Diamond 短裤汲取灵感，匠心采用菱形线条设计。 搭载 Therma-FIT 技术，助你在冷天保持温暖舒适。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HV0418-010
其他细节
- Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 拒水面料，有助于在潮湿天气中保持干爽
- 合成材质填充物，有效御寒保暖
- 双向拉链设计，可供打造多变造型
产品细节
- 面料/里料/填充物：100% 聚酯纤维
- 插手口袋
- 弹性下摆
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
