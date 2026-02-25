 
Jordan Brooklyn 女子梭织长袖印花套头上衣 - 橄榄灰/谜团石灰/帆白

Jordan Brooklyn

女子梭织长袖印花套头上衣

11% 折让

Jordan Brooklyn 女子梭织长袖印花套头上衣将复古风格与现代风格相结合，是你的理想之选。宽松版型，缔造宽大舒适感受；下摆搭配弹性抽绳，可收紧打造利落外观。配色 010 为情人节系列精选配色。


  • 显示颜色： 橄榄灰/谜团石灰/帆白
  • 款式： IF1078-040

产品细节

  • 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
