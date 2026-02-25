Jordan Brooklyn 女子梭织长袖印花套头上衣将复古风格与现代风格相结合，是你的理想之选。宽松版型，缔造宽大舒适感受；下摆搭配弹性抽绳，可收紧打造利落外观。配色 010 为情人节系列精选配色。

