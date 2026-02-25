Jordan Brooklyn
女子梭织长袖印花套头上衣
11% 折让
Jordan Brooklyn 女子梭织长袖印花套头上衣将复古风格与现代风格相结合，是你的理想之选。宽松版型，缔造宽大舒适感受；下摆搭配弹性抽绳，可收紧打造利落外观。配色 010 为情人节系列精选配色。
- 显示颜色： 橄榄灰/谜团石灰/帆白
- 款式： IF1078-040
产品细节
- 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
