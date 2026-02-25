Jordan Brooklyn
女子长袖连衣裙
22% 折让
Jordan Brooklyn 女子长袖连衣裙采用紧身版型，舒适贴合，堪称理想叠搭单品。融入经典 Wings 线条和刺绣 Jumpman 图案，搭配条纹镶边，打造简约而吸睛的造型。
- 显示颜色： 黑/健身红/帆白
- 款式： IF1081-010
Jordan Brooklyn
22% 折让
Jordan Brooklyn 女子长袖连衣裙采用紧身版型，舒适贴合，堪称理想叠搭单品。融入经典 Wings 线条和刺绣 Jumpman 图案，搭配条纹镶边，打造简约而吸睛的造型。
产品细节
- 76% 聚酯纤维/24% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/健身红/帆白
- 款式： IF1081-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。