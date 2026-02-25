 
Jordan Brooklyn 男子圆领运动衫 - 浅蓝灰/胭脂红

Jordan Brooklyn

男子圆领运动衫

21% 折让
浅蓝灰/胭脂红
白色/红外线红 23

在找日常离不开的佳选单品？当然是一件舒适非凡的运动衫。Jordan Brooklyn 男子圆领运动衫采用法式毛圈针织面料，表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈，结合经典版型，营造非凡舒适感受。


  • 显示颜色： 浅蓝灰/胭脂红
  • 款式： IQ2981-472

产品细节

  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。