Jordan Brooklyn
男子梭织长裤
¥599
Jordan Brooklyn 男子梭织长裤采用标准版型，搭配帆布面料和膝部拼接设计，呈现休闲外观，让你穿着轻松又舒适。做好准备，轻松应对每一天。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IF1852-010
其他细节
- 带抽绳的弹性腰部，搭配假门襟设计，为你带来经典外观与出众舒适体验
- 侧边和背面配有口袋，储物空间充裕
产品细节
- 面料：100% 棉。口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
