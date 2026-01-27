 
Jordan Brooklyn 男子梭织长裤 - 黑/白色

Jordan Brooklyn

男子梭织长裤

¥599
黑/白色
橄榄灰/黑

Jordan Brooklyn 男子梭织长裤采用标准版型，搭配帆布面料和膝部拼接设计，呈现休闲外观，让你穿着轻松又舒适。做好准备，轻松应对每一天。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： IF1852-010

其他细节

  • 带抽绳的弹性腰部，搭配假门襟设计，为你带来经典外观与出众舒适体验
  • 侧边和背面配有口袋，储物空间充裕

产品细节

  • 面料：100% 棉。口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
