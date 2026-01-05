 
Jordan Brooklyn 男子赛车夹克 - 中橄榄绿/巴洛克棕/帆白

Jordan Brooklyn

男子赛车夹克

29% 折让

Jordan Brooklyn 男子赛车夹克巧妙糅合竞速风范与 Jordan 传奇设计。加衬拼接和立领设计灵感源自迈克尔·乔丹对赛车运动的热爱，塑就经典版型。


  • 显示颜色： 中橄榄绿/巴洛克棕/帆白
  • 款式： HV1049-222

其他细节

  • 背部与袖管拼接设计，营造独特的机车风格
  • 合成材质拼接填充物，提升关键区域的保暖效果

产品细节

  • 面料：98% 棉/2% 氨纶。里料：100% 锦纶。填充物：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 中橄榄绿/巴洛克棕/帆白
  • 款式： HV1049-222

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。