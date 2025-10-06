Jordan Brooklyn
男子赛车夹克
19% 折让
Jordan Brooklyn 男子赛车夹克巧妙糅合竞速风范与 Jordan 传奇设计。 加衬拼接和立领设计灵感源自迈克尔·乔丹对赛车运动的热爱，塑就经典版型。
- 显示颜色： 中橄榄绿/巴洛克棕/帆白
- 款式： HV1049-222
其他细节
- 后身和衣袖拼接设计，呈现别致机车外观
- 合成材质拼接填充物，提升关键区域的保暖效果
产品细节
- 面料：98% 棉/2% 氨纶。里料：100% 锦纶。填充物：100% 聚酯纤维
- 可机洗
