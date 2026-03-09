 
Jordan Brooklyn Draft 男子长裤 - 中橄榄绿/帆白/帆白

Jordan Brooklyn

Draft 男子长裤

33% 折让

Jordan Brooklyn Draft 男子长裤采用耐穿锦纶外层结合网眼布里料，塑就宽松舒适的佳选单品。裤管口搭配松紧抽绳和栓扣，助你轻松切换风格，型格时刻在线。


  • 显示颜色： 中橄榄绿/帆白/帆白
  • 款式： IB1048-222

Jordan Brooklyn

33% 折让

Jordan Brooklyn Draft 男子长裤采用耐穿锦纶外层结合网眼布里料，塑就宽松舒适的佳选单品。裤管口搭配松紧抽绳和栓扣，助你轻松切换风格，型格时刻在线。

其他细节

  • 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
  • 裤管口松紧抽绳，可供束紧裤脚，尽显运动鞋魅力
  • 亦可松开穿着，打造宽松随性外观
  • 锦纶外层，轻盈耐穿
  • 网眼布里料，舒适出众

产品细节

  • 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
  • 侧边口袋和后身口袋
  • 可机洗
  • 显示颜色： 中橄榄绿/帆白/帆白
  • 款式： IB1048-222

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。