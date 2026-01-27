Jordan Brooklyn Dream Dunk
Draft 男子拒水夹克
¥899
想让自己的造型更具活力，这款单品正合你意。Jordan Brooklyn Dream Dunk Draft 男子拒水夹克采用拒水梭织面料制成，饰有醒目图案，彰显满满活力。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IF1854-010
产品细节
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IF1854-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
