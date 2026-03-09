Jordan Brooklyn Fleece
圣诞系列女子加绒圆领运动衫
34% 折让
Jordan Brooklyn Fleece 圣诞系列女子加绒圆领运动衫经典舒适，应季而生。加绒针织面料表面触感顺滑，内里柔软加绒，巧搭宽松休闲版型。
- 显示颜色： 深绿/石红/白色
- 款式： HV3341-316
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
- 可机洗
