Jordan Brooklyn Fleece
圣诞系列婴童假日风加绒连帽衫和长裤套装
24% 折让
Jordan Brooklyn Fleece 圣诞系列婴童假日风加绒套装采用棉混纺加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软加绒，为小小球员轻松打造出众造型。连帽衫采用休闲剪裁结合整版图案设计，舒适非凡且易于叠搭。长裤采用弹性腰部，塑就舒适贴合感，搭配锥形裤筒，缔造稳固舒适的穿着感受。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IQ2921-133
产品细节
- 连帽衫：面布：57% 聚酯纤维/43% 棉。帽里：58% 棉/42% 聚酯纤维。长裤：57% 聚酯纤维/43% 棉
- 连帽衫：手洗。长裤：可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
