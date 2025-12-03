Jordan Brooklyn Fleece 圣诞系列幼童假日风加绒套装采用棉混纺加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软加绒，为小小球员轻松打造出众造型。连帽衫非凡舒适且饰有整版图案，采用休闲剪裁，易于叠搭。长裤采用弹性腰部，塑就舒适贴合感，搭配锥形裤筒，缔造稳固舒适的穿着感受。

特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

