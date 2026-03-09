Jordan Brooklyn Fleece
大童加绒长裤
13% 折让
Jordan Brooklyn Fleece 大童加绒长裤采用棉和聚酯纤维混纺而成的加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软加绒，缔造衣橱佳选单品。采用经典长裤版型，弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合。多口袋设计，便于存放随身小物件；锥形裤腿搭配弹性罗纹裤管口，塑就舒适稳固的日常穿着体验。可搭配 Jordan Brooklyn 上衣，打造风格统一的造型，与运动鞋相得益彰。
- 显示颜色： 灰黑
- 款式： IO2275-050
产品细节
- 57% 聚酯纤维/43% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
