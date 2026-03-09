 
Jordan Brooklyn Fleece 大童加绒长裤 - 灰黑

Jordan Brooklyn Fleece

大童加绒长裤

13% 折让

Jordan Brooklyn Fleece 大童加绒长裤采用棉和聚酯纤维混纺而成的加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软加绒，缔造衣橱佳选单品。采用经典长裤版型，弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合。多口袋设计，便于存放随身小物件；锥形裤腿搭配弹性罗纹裤管口，塑就舒适稳固的日常穿着体验。可搭配 Jordan Brooklyn 上衣，打造风格统一的造型，与运动鞋相得益彰。


  • 显示颜色： 灰黑
  • 款式： IO2275-050

产品细节

  • 57% 聚酯纤维/43% 棉
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。