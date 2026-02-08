Jordan Brooklyn Fleece
女子全长拉链开襟连帽衫
¥549
Jordan Brooklyn Fleece 女子全长拉链开襟连帽衫采用法式毛圈针织面料，表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈；宽松版型搭配略短剪裁下摆，塑就出众街头风范，同时兼顾舒适感受。
- 显示颜色： 帆白/黑
- 款式： IO9536-133
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶。连帽里料：100% 棉
- 正面口袋
- 罗纹袖口和下摆
- 可机洗
