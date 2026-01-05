Jordan Brooklyn Fleece
女子加绒上衣
36% 折让
穿上 Jordan Brooklyn Fleece 女子加绒上衣，畅享舒适非凡的穿着体验。该上衣采用内里加绒的针织面料，柔软亲肤。略微裁短设计令宽松版型不会显得过于松垮。
- 显示颜色： 白金色/白色
- 款式： IH2392-043
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
- 罗纹袖口和下摆
- 刺绣细节
- 领口拉链开襟设计
- 可机洗
