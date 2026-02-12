Jordan Brooklyn Fleece
女子加绒直筒长裤
12% 折让
Jordan Brooklyn Fleece 女子加绒直筒长裤采用中腰剪裁，结合加绒针织面料，轻盈柔软，缔造非凡舒适感受。 宽松版型和开放式裤脚设计，营造充裕活动空间。
- 显示颜色： 帆白/帆白
- 款式： HV0476-133
其他细节
- 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
- 加绒针织面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑，有助营造舒适感受，同时保持结构感
产品细节
- 面料：76% 棉/24% 聚酯纤维。 口袋：100% 棉
- 可机洗
