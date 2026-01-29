 
Jordan Brooklyn Fleece 女子长裤 - 舰队蓝/帆白

Jordan Brooklyn Fleece

女子长裤

¥549

想要一款适合日常穿着的运动裤？那不就是 Jordan Brooklyn Fleece 女子长裤？法式毛圈面料表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，结合宽松版型，营造非凡舒适感受。弹性腰部搭配抽绳，便于轻松调整贴合度。


  • 显示颜色： 舰队蓝/帆白
  • 款式： IO9542-479

产品细节

  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋（手背侧）：100% 棉
  • 弹性裤管口
  • 侧边口袋设计
  • 刺绣 Jumpman 设计
  • 可机洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
