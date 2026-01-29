Jordan Brooklyn Fleece
女子长裤
¥549
想要一款适合日常穿着的运动裤？那不就是 Jordan Brooklyn Fleece 女子长裤？法式毛圈面料表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，结合宽松版型，营造非凡舒适感受。弹性腰部搭配抽绳，便于轻松调整贴合度。
- 显示颜色： 舰队蓝/帆白
- 款式： IO9542-479
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋（手背侧）：100% 棉
- 弹性裤管口
- 侧边口袋设计
- 刺绣 Jumpman 设计
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
