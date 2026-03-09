Jordan Brooklyn Fleece
男子针织长裤
20% 折让
在找日常佳选长裤？Jordan Brooklyn Fleece 男子针织长裤定能应你所需。法式毛圈面料表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈，舒适非凡，适合日常穿着。弹性腰部搭配抽绳，松紧可调，稳固贴合。
- 显示颜色： 巴洛克棕/帆白
- 款式： FV7280-237
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
- 后身和侧边口袋
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
