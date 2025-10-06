 
Jordan Brooklyn Fleece 男子针织长裤 - 黑/白色

黑/白色
麻灰/白色
巴洛克棕/帆白

在找日常佳选长裤？Jordan Brooklyn Fleece 男子针织长裤定能应你所需。法式毛圈面料表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈，舒适非凡，适合日常穿着。弹性腰部搭配抽绳，松紧可调，稳固贴合。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FV7280-010

产品细节

  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
  • 后身和侧边口袋
  • 可机洗
