 
Jordan Brooklyn Fleece Hike Mike 女子半长拉链开襟上衣 - 黑/白色

20% 折让
黑/白色
浅野芒果黄/白色
军裤卡其/白色

Jordan 风范，助力徒步。Jordan Brooklyn Fleece Hike Mike 女子半长拉链开襟上衣采用法式毛圈面料，柔软亲肤。略微裁短剪裁令超宽松版型不会显得过于松垮。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： IF1070-010

Jordan Brooklyn Fleece

20% 折让

产品细节

  • 80% 棉/20% 聚酯纤维
  • 可机洗
