Jordan Brooklyn Fleece
Hike Mike 女子半长拉链开襟上衣
20% 折让
Jordan 风范，助力徒步。Jordan Brooklyn Fleece Hike Mike 女子半长拉链开襟上衣采用法式毛圈面料，柔软亲肤。略微裁短剪裁令超宽松版型不会显得过于松垮。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IF1070-010
产品细节
- 80% 棉/20% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IF1070-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
