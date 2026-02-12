Jordan Brooklyn Fleece
Realtree 女子时尚短款加绒全长拉链开襟连帽衫
29% 折让
Jordan Brooklyn Fleece Realtree 女子时尚短款加绒全长拉链开襟连帽衫巧妙糅合 Jordan 与 Realtree 风范。采用宽松版型，缔造舒适穿着感受。
- 显示颜色： 帆白/帆白
- 款式： HV0470-133
产品细节
- 面料：76% 棉/24% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶。连帽里料：100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
