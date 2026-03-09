 
Jordan Brooklyn Hike Mike 男子全长拉链开襟连帽衫 - 雾杉木绿/亮黄/金属银

Jordan Brooklyn

Hike Mike 男子全长拉链开襟连帽衫

21% 折让
雾杉木绿/亮黄/金属银
橄榄灰/浅野芒果黄/金属银
黑/军裤卡其/金属银

Jordan Brooklyn Hike Mike 男子全长拉链开襟连帽衫舒适有型，是日常穿搭的佳选单品。这款经典单品采用法式毛圈面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑，超宽松版型带来出众舒适感。


  • 显示颜色： 雾杉木绿/亮黄/金属银
  • 款式： IF1888-334

Jordan Brooklyn

21% 折让

Jordan Brooklyn Hike Mike 男子全长拉链开襟连帽衫舒适有型，是日常穿搭的佳选单品。这款经典单品采用法式毛圈面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑，超宽松版型带来出众舒适感。

产品细节

  • 面料/连帽里料：80% 棉/20% 聚酯纤维。外接片：100% 聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 雾杉木绿/亮黄/金属银
  • 款式： IF1888-334

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。