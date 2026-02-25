 
Jordan Brooklyn Hike Mike 男子印花球衣 - 橄榄灰/浅野芒果黄

Jordan Brooklyn

Hike Mike 男子印花球衣

20% 折让

JORDAN 风范，助力运动。Jordan Brooklyn Hike Mike 男子印花球衣采用长袖设计搭配宽松版型，塑就醒目外观，令你畅享舒适体验。正面和背面饰有经典风格图案，彰显纯正 Jordan 风范。


  • 显示颜色： 橄榄灰/浅野芒果黄
  • 款式： IF1886-040

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。