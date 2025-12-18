Jordan Brooklyn
Hike Mike 男子可拆式拉链长裤
¥999
这款复古风格的 Jordan Brooklyn Hike Mike 男子可拆式拉链长裤采用可拆卸拉链裤腿设计，助你轻松切换穿搭风格。大胆的整版图案呼应 Jordan 传承，宽松版型带来舒适体验。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IF1882-010
其他细节
可拆卸拉链裤腿
产品细节
- 面料：100% 锦纶。上部口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IF1882-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
