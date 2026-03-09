 
Jordan Brooklyn Hike Mike 男子长裤 - 雾杉木绿

Jordan Brooklyn

Hike Mike 男子长裤

22% 折让
雾杉木绿
黑

无论热身还是放松，Jordan Brooklyn Hike Mike 男子长裤皆可伴你畅享舒适轻体验。 弹性腰部搭配抽绳，塑就可调式贴合感；膝盖处的菱形线条设计，彰显醒目 Jordan 风格。


  • 显示颜色： 雾杉木绿
  • 款式： IF1880-304

Jordan Brooklyn

22% 折让

其他细节

柔软轻盈的锦纶面料，塑就日常穿搭的理想之选

产品细节

  • 面料：100% 锦纶。口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
