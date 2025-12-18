 
Jordan Brooklyn Hike Mike Draft 男子反光夹克轻盈利落，以 Jordan 风范焕新演绎夹克设计，让你征途无阻。采用反光不易撕裂面料，搭配简约美学设计和传统风格，塑就醒目外观。


  • 显示颜色： 金属银
  • 款式： IF1878-095

Jordan Brooklyn Hike Mike Draft 男子反光夹克轻盈利落，以 Jordan 风范焕新演绎夹克设计，让你征途无阻。采用反光不易撕裂面料，搭配简约美学设计和传统风格，塑就醒目外观。

其他细节

  • 双向拉链开襟设计，可供打造多变造型
  • 拉链口袋，帮助安全收纳随身物品

产品细节

  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 金属银
  • 款式： IF1878-095

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。