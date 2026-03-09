Jordan Brooklyn
Hike Mike Draft 男子反光夹克
17% 折让
Jordan Brooklyn Hike Mike Draft 男子反光夹克轻盈利落，以 Jordan 风范焕新演绎夹克设计，让你征途无阻。采用反光不易撕裂面料，搭配简约美学设计和传统风格，塑就醒目外观。
- 显示颜色： 金属银
- 款式： IF1878-095
Jordan Brooklyn Hike Mike Draft 男子反光夹克轻盈利落，以 Jordan 风范焕新演绎夹克设计，让你征途无阻。采用反光不易撕裂面料，搭配简约美学设计和传统风格，塑就醒目外观。
其他细节
- 双向拉链开襟设计，可供打造多变造型
- 拉链口袋，帮助安全收纳随身小物品
产品细节
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 手洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
